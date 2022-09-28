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Кубок России

28 сентября, 19:40

«Динамо» в большинстве не удержало победу над «Оренбургом» и проиграло по пенальти в матче Кубка России

Николай Титков (слева) и Арсен Захарян.
Фото ФК «Оренбург»

«Динамо» в гостях проиграло «Оренбургу» (2:2, 3-4) в серии пенальти в матче группы С пути РПЛ в Кубке России по футболу.

В составе московского клуба в основное время голы забили Арсен Захарян и Вячеслав Грулев. За «Оренбург» отличились Александр Павловец и Владимир Сычевой. У «Динамо» не смогли реализовать послематчевые пенальти Ярослав Гладышев и Даниил Лесовой.

На 76-й минуте матча игрок «Оренбурга» Николай Титков был удален с поля.

«Динамо» с 3 очками занимает третье место в группе Кубка. «Оренбург» — 3 балла и четвертая строчка.

Кубок России. Группа C
28 сент, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Динамо

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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52
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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