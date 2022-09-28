«Динамо» в большинстве не удержало победу над «Оренбургом» и проиграло по пенальти в матче Кубка России

«Динамо» в гостях проиграло «Оренбургу» (2:2, 3-4) в серии пенальти в матче группы С пути РПЛ в Кубке России по футболу.

В составе московского клуба в основное время голы забили Арсен Захарян и Вячеслав Грулев. За «Оренбург» отличились Александр Павловец и Владимир Сычевой. У «Динамо» не смогли реализовать послематчевые пенальти Ярослав Гладышев и Даниил Лесовой.

На 76-й минуте матча игрок «Оренбурга» Николай Титков был удален с поля.

«Динамо» с 3 очками занимает третье место в группе Кубка. «Оренбург» — 3 балла и четвертая строчка.