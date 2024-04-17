«Оренбург» — «Динамо»: судья ошибочно не наказал гостей пенальти

На 7-й минуте матча 1-го этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Оренбург» — «Динамо» судья Павел Кукуян ошибочно не зафиксировал фол Сергея Паршивлюка и не наказал его 11-метровым ударом.

Ошибку арбитра не помогли исправить его видеоассистенты Артем Любимов и Вера Опейкина.

В том эпизоде динамовский защитник на углу площади ворот атаковал сзади Джимми Марина и сбил его, не дав нанести удар по мячу.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Динамо».