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Сегодня, 19:19

«Оренбург» в серии пенальти обыграл «Факел» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оренбург» — «Факел».
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома одержал победу над «Факелом» в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:2).

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались хозяева. Свои попытки не сумели реализовать форварды воронежцев Александр Долгов и Максим Максимов.

«Оренбург» с 8 очками вышел на первое место в группе A. «Факел» с 4 очками замыкает квартет.

В пятом туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Сочи», а «Факел» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 4 октября.

FONBET Кубок России. Группа A
21 сент, 17:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:2
Факел

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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