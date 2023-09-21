«Оренбург» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче FONBET Кубка России 21 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Факел» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции — 17.00 мск. Также игру «Оренбург» — «Факел» можно посмотреть на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Давида Деограсия — лидер группы A, в их активе — шесть очков. Клуб из Воронежа располагается на последнем месте в квартете с тремя баллами.

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