Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:15

«Оренбург» — «Факел»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Факел» можно будет на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Давид Деограсия.
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Оренбург» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию противостояния «Оренбург» — «Факел» покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 17.00) и «Матч Премьер» (с 17.10). Ключевые события матча Кубка России будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Оренбург», который тренирует Давид Деограсия, с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы A. Воронежцы с тремя баллами располагаются на последней, четвертой строчке в квартете.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Матчи «Зенита» и «Ростова», ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти: онлайн-трансляция дня Кубка России
«Рубин» — «Ростов»: Апшацев сравнял счет
Гришин о победе ЦСКА над «Сочи»: «Сегодня роль Акинфеева исполнил Тороп»
«Ахмат» — «Зенит»: видео голов матча FONBET Кубка России
Федотов о победе ЦСКА над «Сочи» по пенальти: «Тороп сделал свое дело на отлично»
«Ахмат» — «Зенит»: Кассьерра забил затылком и вывел гостей вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» проиграл «Уралу» по пенальти и потерпел второе поражение подряд в Кубке России

FONBET Кубок России: ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 4-го тура