«Оренбург» гарантировал весну в Пути РПЛ, «Факел» еще может подвинуть ЦСКА

Сегодня, 17:22
«Оренбург», обыграв в гостях «Сочи», вышел в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, а вот ЦСКА, уступивший по пенальти «Факелу», свои перспективы немного затуманил.
Армейцы составят компанию «газовикам», если:
— выиграют в очной встрече последнего тура. В случае победы в основное время ЦСКА выйдет с первого места, в случае успеха по пенальти — со второго;
— уступит «Оренбургу» в серии пенальти, а «Факел» не победит «Сочи» в основное время. При равенстве очков преимущество будет у воронежцев;
— уступит «Оренбургу», а «Факел» проиграет «Сочи». Черноморцы не обойдут ЦСКА из-за двух неудач в личных встречах.
«Сочи» лишился шансов на попадание в путь РПЛ, но все еще может подвинуть «Факел» с третьего места, дающего право на выступление в пути регионов. «Барсам» хватит любой победы над конкурентом. При равенстве очков преимущество будет на их стороне в том числе и за счет успеха в первом круге — 3:1.
Группа А
«Факел» — ЦСКА — 1:1 (Магаль, 80 — Гайич, 88). Пенальти — 4:2.
«Сочи» — «Оренбург» — 1:2 (Мещанинов, 17 — Обухов, 27, с пенальти. Марин, 63).
|Игры
|В
|ВП
|ПП
|П
|М
|О
|1. Оренбург
|5
|3
|1
|0
|1
|5-7
|11
|2. ЦСКА
|5
|1
|2
|1
|1
|8-4
|8
|3. Факел
|5
|1
|1
|1
|2
|4-5
|6
|4. Сочи
|5
|1
|0
|2
|2
|5-6
|5
1 ноября. «Сочи» — «Факел».
2 ноября. ЦСКА — «Оренбург».