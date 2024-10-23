Голы Михайлова и Барановского принесли «Оренбургу» победу над «Химками»

«Оренбург» на своем поле обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Оренбуржцы одержали первую победу под руководством Владимира Слишковича.

Счет на 11-й минуте игры открыл Ярослав Михайлов. На 33-й минуте 19-летний Алексей Барановский увеличил преимущество хозяев, забив свой первый гол за оренбуржскую команду.

Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч судила Вера Опейкина.

«Химки» с 5 очками заняли третье место в турнирной таблице группы В. Подмосковная команда продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Оренбург» (3 балла и четвертая строчка) вылетел из турнира.