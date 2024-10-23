Голы Михайлова и Барановского принесли «Оренбургу» победу над «Химками»

Сегодня, 18:24
«Оренбург» на своем поле обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Оренбуржцы одержали первую победу под руководством Владимира Слишковича.
Счет на 11-й минуте игры открыл Ярослав Михайлов. На 33-й минуте 19-летний Алексей Барановский увеличил преимущество хозяев, забив свой первый гол за оренбуржскую команду.
Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч судила Вера Опейкина.
«Химки» с 5 очками заняли третье место в турнирной таблице группы В. Подмосковная команда продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Оренбург» (3 балла и четвертая строчка) вылетел из турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2