Сегодня, 15:42
«Оренбург» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Оренбург»: Сысуев, Томпсон, Прохин, Зотов, Касимов, Столбов, Рыбчинский, Коваленко, Барановский, Михайлов, Гюрлюк.
«Химки»: Обухов, Терехов, Голубович, Степанов, Мелентиевич, Берковский, Капленко, Корредера, Абдуллахи, Панченко, Садыгов.
«Оренбург» занимает последнее место в группе В, не набрав ни одного очка в 5 турах. «Химки» находятся на третьей строчке с 5 баллами.
Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.30 по московскому времени.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2