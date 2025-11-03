«Оренбург» и «Краснодар» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу оренбуржцев и краснодарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с эфиром федерального канала).

В групповом турнире «Краснодар» занял первое место в группе В, «Оренбург» — второе место в группе А. Ответный матч команды проведут 26 ноября.