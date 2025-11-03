Видео
3 ноября, 16:30

«Оренбург — «Краснодар»: дата и время начала матча Кубка России

«Оренбург и «Краснодар» встретятся в матче Пути РПЛ Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» и «Краснодар» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Краснодар

В прямом эфире встречу оренбуржцев и краснодарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне с эфиром федерального канала).

В групповом турнире «Краснодар» занял первое место в группе В, «Оренбург» — второе место в группе А. Ответный матч команды проведут 26 ноября.

2

    03.11.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Краснодар
    ФК Оренбург
