«Оренбург» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Краснодар» обменялись голами в первом тайме первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

На гол Максима Савельева на 9-й минуте точным ударом на 12-й минуте ответил Данила Козлов.

У оренбуржцев в первом тайме по желтой карточке получили Станислав Поройков и Владислав Камилов. В добавленное время судья также показал предупреждение Гаэтану Перрену из «Краснодара».

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Краснодар».