«Оренбург» и «Краснодар» сыграют первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире матч показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (старт эфира — в 15.45 мск). Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Оренбурге. Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Оренбург» выступал в группе А вместе с «Зенитом», «Рубином» и «Ахматом». Оренбуржцы набрали 8 очков и вышли в плей-офф верхней сетки со второго места.

«Краснодар» выступал в группе В вместе с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и «Сочи». «Быки» набрали 14 очков и вышли в четвертьфинал с первого места.