Дубль Кордобы в концовке принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

5 ноября, 17:59
«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.
На гол нападающего хозяев Максима Савельева на 9-й минуте точным ударом на 12-й минуте ответил полузащитник гостей Данила Козлов. В концовке матча форвард «быков» Джон Кордоба оформил дубль, забив оба мяча с передач Козлова.
Ответная игра команд пройдет 26 ноября.
Позднее в среду состоятся еще два матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России: «Динамо» Махачкала — ЦСКА и «Зенит» — «Динамо» Москва.
Саша
Краснодар заслуженно победил. На что рассчитывал Оренбург в этом матче, играя без защиты? Тупо бежать вперед? Бессмысленно бить в сторону ворот, надеясь на то, что если больше бить куда-попало, то что-то случайно залетит? Если нет мастерства, то реализация за счёт количества бессмысленных ударов никогда не перейдёт в качество.
06.11.2025
Клизматрон
Оренбург без Квеквескири даже в запасе сразу показал что будут наигрывать состав и готовиться к чемпу.
05.11.2025
H R
05.11.2025
TokTram_
Первые питерские - на выход.
05.11.2025
КубаньКраснодар
Кордоба конечно молодец,но лучше бы он в Калининграде двушку положил,чем в ничего не значишем матче.
05.11.2025
Equalizer
Краснодар сметает всех и вся на своем пути, настоящий чемпион.
05.11.2025
SuperDennis
Спасибо, : 100% Инсайды, сам то как? Бизнес идет, лопушишь лопушков?
05.11.2025
05.11.2025
Бен Ричардс
Странно, что "проверяйкин" в отличие от своего земляка Левникова, не удалил Кордобу. Тот бы точно снова удалил на этот раз за два мастерских гола (чтобы не провоцировал) и в компенсацию за отсутствие предупреждения Игнатову за удар ногой по голове Бачи на последних секундах (видимо "проверяйкин" считает, что это в рамках обычной борьбы за мяч).
05.11.2025
Saiga-спринтер
Горе-спецурика некогда спортивной газетёнки протокола матча и в глаза не видели.
05.11.2025
Saiga-спринтер
Дубль сделал Кордоба, а в некогда спортивной газетёнке .. якобы трюк со шляпой у Козлова. Писулькать есть кому, читать некому эту дилетантскую ахинейку.
05.11.2025
Soliton Оренбург
Ну Джон решает, чётут скажешь....тем более свеженький, со скамейки
05.11.2025
инок
Краснодар с победой! Желаю вам удачи в следующих играх и что-бы матчи проходили для вас успешно..
05.11.2025
max fucktor
Краснодар уделал несчастный Оренбург в одну калитку, хотя какое начало было от Оренбурга! Думал минимум ничью натянут, а натянули их.
05.11.2025
Kirill Boglovsky
Судя по протоколу, мячи сами залетали в ворота Оренбурга с передач Козлова
05.11.2025
ёzhic8
Да ладно врать то Всё три Козлов забил С текстовой сверяйтесь, девушка
05.11.2025
КВ3641
догадлив...
05.11.2025
SuperDennis
Очень слабый вратарь Сысуев у Оренбурга! И похоже жирный, много лишего веса, пивного пузяки только не хватает! Привез первый гол, а третий просто шедевр, как сыграл!
05.11.2025
Морская свинка_1979
Яндекс - это ФИО гланого редактора ?
05.11.2025
КВ3641
у кого у вас? все вопросы к яндексу...
05.11.2025
Морская свинка_1979
Придурки, сами себе противоречите - у вас на ветке прямой трнсляции хет-трик Козлова.
05.11.2025
Пьер Литтбарски
Краснодарище!
05.11.2025
КВ3641
ожидаемо... можно порадоваться за краснодарских пацанов: с таким счетом у них шанс выйти на арену колизея выросли... пусть испытают это чувство...
05.11.2025
SuperDennis
Краснодар с уверенной выездной победой! Даниил Козлов и Кордоба - два игрока матча. У Козлова гол и две голевые, но каков Джон Кордоба? Вышел и сделал результат. Оренбург должен материть Литвинова! За то что подсадил Кордобу на две желтые в чемпионате и теперь вышел в кубке с Оренбурге. Хрен бы он сегодня играл, если бы не дисква!
05.11.2025
инок
Краснодар с уверенной победой. Кордобу с дублем!
05.11.2025