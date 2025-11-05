Видео
5 ноября, 17:59

Дубль Кордобы в концовке принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

Алина Савинова
Владислав Камилов и Данила Козлов.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

На гол нападающего хозяев Максима Савельева на 9-й минуте точным ударом на 12-й минуте ответил полузащитник гостей Данила Козлов. В концовке матча форвард «быков» Джон Кордоба оформил дубль, забив оба мяча с передач Козлова.

Ответная игра команд пройдет 26 ноября.

Позднее в среду состоятся еще два матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России: «Динамо» Махачкала — ЦСКА и «Зенит» — «Динамо» Москва.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:3
Краснодар

26

  • Саша

    Краснодар заслуженно победил. На что рассчитывал Оренбург в этом матче, играя без защиты? Тупо бежать вперед? Бессмысленно бить в сторону ворот, надеясь на то, что если больше бить куда-попало, то что-то случайно залетит? Если нет мастерства, то реализация за счёт количества бессмысленных ударов никогда не перейдёт в качество.

    06.11.2025

  • Клизматрон

    Оренбург без Квеквескири даже в запасе сразу показал что будут наигрывать состав и готовиться к чемпу.

    05.11.2025

  • H R

    05.11.2025

  • TokTram_

    Первые питерские - на выход.

    05.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Кордоба конечно молодец,но лучше бы он в Калининграде двушку положил,чем в ничего не значишем матче.

    05.11.2025

  • Equalizer

    Краснодар сметает всех и вся на своем пути, настоящий чемпион.

    05.11.2025

  • SuperDennis

    Спасибо, : 100% Инсайды, сам то как? Бизнес идет, лопушишь лопушков?

    05.11.2025

  • Бен Ричардс

    Странно, что "проверяйкин" в отличие от своего земляка Левникова, не удалил Кордобу. Тот бы точно снова удалил на этот раз за два мастерских гола (чтобы не провоцировал) и в компенсацию за отсутствие предупреждения Игнатову за удар ногой по голове Бачи на последних секундах (видимо "проверяйкин" считает, что это в рамках обычной борьбы за мяч).

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Горе-спецурика некогда спортивной газетёнки протокола матча и в глаза не видели.

    05.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дубль сделал Кордоба, а в некогда спортивной газетёнке .. якобы трюк со шляпой у Козлова. Писулькать есть кому, читать некому эту дилетантскую ахинейку.

    05.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Ну Джон решает, чётут скажешь....тем более свеженький, со скамейки

    05.11.2025

  • инок

    Краснодар с победой! Желаю вам удачи в следующих играх и что-бы матчи проходили для вас успешно..

    05.11.2025

  • max fucktor

    Краснодар уделал несчастный Оренбург в одну калитку, хотя какое начало было от Оренбурга! Думал минимум ничью натянут, а натянули их.

    05.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Судя по протоколу, мячи сами залетали в ворота Оренбурга с передач Козлова

    05.11.2025

  • ёzhic8

    Да ладно врать то Всё три Козлов забил С текстовой сверяйтесь, девушка

    05.11.2025

  • КВ3641

    догадлив...

    05.11.2025

  • SuperDennis

    Очень слабый вратарь Сысуев у Оренбурга! И похоже жирный, много лишего веса, пивного пузяки только не хватает! Привез первый гол, а третий просто шедевр, как сыграл!

    05.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Яндекс - это ФИО гланого редактора ?

    05.11.2025

  • КВ3641

    у кого у вас? все вопросы к яндексу...

    05.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Придурки, сами себе противоречите - у вас на ветке прямой трнсляции хет-трик Козлова.

    05.11.2025

  • Пьер Литтбарски

    Краснодарище!

    05.11.2025

  • КВ3641

    ожидаемо... можно порадоваться за краснодарских пацанов: с таким счетом у них шанс выйти на арену колизея выросли... пусть испытают это чувство...

    05.11.2025

  • SuperDennis

    Краснодар с уверенной выездной победой! Даниил Козлов и Кордоба - два игрока матча. У Козлова гол и две голевые, но каков Джон Кордоба? Вышел и сделал результат. Оренбург должен материть Литвинова! За то что подсадил Кордобу на две желтые в чемпионате и теперь вышел в кубке с Оренбурге. Хрен бы он сегодня играл, если бы не дисква!

    05.11.2025

  • инок

    Краснодар с уверенной победой. Кордобу с дублем!

    05.11.2025

