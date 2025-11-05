Дубль Кордобы в концовке принес «Краснодару» победу над «Оренбургом»

«Краснодар» на выезде обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. На гол нападающего хозяев Максима Савельева на 9-й минуте точным ударом на 12-й минуте ответил полузащитник гостей Данила Козлов. В концовке матча форвард «быков» Джон Кордоба оформил дубль, забив оба мяча с передач Козлова. Ответная игра команд пройдет 26 ноября. Позднее в среду состоятся еще два матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России: «Динамо» Махачкала — ЦСКА и «Зенит» — «Динамо» Москва. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)

Саша Краснодар заслуженно победил. На что рассчитывал Оренбург в этом матче, играя без защиты? Тупо бежать вперед? Бессмысленно бить в сторону ворот, надеясь на то, что если больше бить куда-попало, то что-то случайно залетит? Если нет мастерства, то реализация за счёт количества бессмысленных ударов никогда не перейдёт в качество. 06.11.2025

Клизматрон Оренбург без Квеквескири даже в запасе сразу показал что будут наигрывать состав и готовиться к чемпу. 05.11.2025

TokTram_ Первые питерские - на выход. 05.11.2025

КубаньКраснодар Кордоба конечно молодец,но лучше бы он в Калининграде двушку положил,чем в ничего не значишем матче. 05.11.2025

Equalizer Краснодар сметает всех и вся на своем пути, настоящий чемпион. 05.11.2025

SuperDennis Спасибо, : 100% Инсайды, сам то как? Бизнес идет, лопушишь лопушков? 05.11.2025

Бен Ричардс Странно, что "проверяйкин" в отличие от своего земляка Левникова, не удалил Кордобу. Тот бы точно снова удалил на этот раз за два мастерских гола (чтобы не провоцировал) и в компенсацию за отсутствие предупреждения Игнатову за удар ногой по голове Бачи на последних секундах (видимо "проверяйкин" считает, что это в рамках обычной борьбы за мяч). 05.11.2025

Saiga-спринтер Горе-спецурика некогда спортивной газетёнки протокола матча и в глаза не видели. 05.11.2025

Saiga-спринтер Дубль сделал Кордоба, а в некогда спортивной газетёнке .. якобы трюк со шляпой у Козлова. Писулькать есть кому, читать некому эту дилетантскую ахинейку. 05.11.2025

Soliton Оренбург Ну Джон решает, чётут скажешь....тем более свеженький, со скамейки 05.11.2025

инок Краснодар с победой! Желаю вам удачи в следующих играх и что-бы матчи проходили для вас успешно.. 05.11.2025

max fucktor Краснодар уделал несчастный Оренбург в одну калитку, хотя какое начало было от Оренбурга! Думал минимум ничью натянут, а натянули их. 05.11.2025

Kirill Boglovsky Судя по протоколу, мячи сами залетали в ворота Оренбурга с передач Козлова 05.11.2025

ёzhic8 Да ладно врать то Всё три Козлов забил С текстовой сверяйтесь, девушка 05.11.2025

КВ3641 догадлив... 05.11.2025

SuperDennis Очень слабый вратарь Сысуев у Оренбурга! И похоже жирный, много лишего веса, пивного пузяки только не хватает! Привез первый гол, а третий просто шедевр, как сыграл! 05.11.2025

Морская свинка_1979 Яндекс - это ФИО гланого редактора ? 05.11.2025

КВ3641 у кого у вас? все вопросы к яндексу... 05.11.2025

Морская свинка_1979 Придурки, сами себе противоречите - у вас на ветке прямой трнсляции хет-трик Козлова. 05.11.2025

Пьер Литтбарски Краснодарище! 05.11.2025

КВ3641 ожидаемо... можно порадоваться за краснодарских пацанов: с таким счетом у них шанс выйти на арену колизея выросли... пусть испытают это чувство... 05.11.2025

SuperDennis Краснодар с уверенной выездной победой! Даниил Козлов и Кордоба - два игрока матча. У Козлова гол и две голевые, но каков Джон Кордоба? Вышел и сделал результат. Оренбург должен материть Литвинова! За то что подсадил Кордобу на две желтые в чемпионате и теперь вышел в кубке с Оренбурге. Хрен бы он сегодня играл, если бы не дисква! 05.11.2025