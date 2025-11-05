«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 16:00. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями матча «Оренбург» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответный матч соперников пройдет в Краснодаре 26 ноября.

