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Сегодня, 16:15

«Оренбург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группы Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Оренбург» и «Локомотив» сыграют во 2-м туре группы FONBET Кубка России во вторник, 13 августа. Матч состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Информация о ходе игры «Оренбург» — «Локомотив» будет доступна в матч-центре сайта «СЭ». Следить за событиями матчей дня Кубка вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

«Оренбург» и «Локомотив» играют в одной группе с «Химками» и «Ростовом». В первом туре группового этапа «Оренбург» проиграл «Химкам» (0:1), а «Локомотив» с тем же счетом победил «Ростов» (1:0).

ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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