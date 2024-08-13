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Сегодня, 18:55

«Оренбург» — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России

Виктория Кравченко
«Оренбург» и «Локомотив» играют в Кубке России.
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Счет открыл на 9-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. Спустя 6 минут форвард хозяев Джастин Куэро также забил гол с пенальти. На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль.

На 53-й минуте Куэро также забил второй гол в матче.

9-я минута. Тимур Сулейманов — 0:1

15-я минута. Джастин Куэро — 1:1

36-я минута. Тимур Сулейманов — 1:2

53-я минута. Джастин Куэро — 2:2

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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