«Оренбург» — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России

«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Счет открыл на 9-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. Спустя 6 минут форвард хозяев Джастин Куэро также забил гол с пенальти. На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль.

На 53-й минуте Куэро также забил второй гол в матче.

9-я минута. Тимур Сулейманов — 0:1

15-я минута. Джастин Куэро — 1:1

36-я минута. Тимур Сулейманов — 1:2

53-я минута. Джастин Куэро — 2:2

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.