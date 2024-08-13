Сегодня, 18:55
«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Счет открыл на 9-й минуте нападающий гостей Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. Спустя 6 минут форвард хозяев Джастин Куэро также забил гол с пенальти. На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль.
На 53-й минуте Куэро также забил второй гол в матче.
9-я минута. Тимур Сулейманов — 0:1
15-я минута. Джастин Куэро — 1:1
36-я минута. Тимур Сулейманов — 1:2
53-я минута. Джастин Куэро — 2:2