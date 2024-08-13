«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче группы B пути РПЛ FONBET Кубка России в вторник, 13 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартует 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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