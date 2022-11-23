«Оренбург» победил «Ростов» дома и вышел на первое место в своей группе Кубка России

23 ноября, 15:59
«Оренбург» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России — 4:2.
У хозяев забили Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Владимир Сычевой (с пенальти), еще один мяч записан на защитника гостей Виктора Мелехина как автогол. У «Ростова» голы на счету Хорена Байрамяна и Степана Мельникова.
Благодаря победе «Оренбург» вышел на первое место в группе C с 8 очками, «Ростов» идет на четвертой строчке с 6 очками, уступая «Ахмату» по дополнительным показателям. Второе место занимает «Динамо» с 7 очками. «Динамо» и «Ахмат» проведут между собой еще один матч 5-го тура сегодня, 23 ноября, в 16.00 (мск).
В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).
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