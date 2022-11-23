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Кубок России

23 ноября, 15:59

«Оренбург» победил «Ростов» дома и вышел на первое место в своей группе Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России — 4:2.

У хозяев забили Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Владимир Сычевой (с пенальти), еще один мяч записан на защитника гостей Виктора Мелехина как автогол. У «Ростова» голы на счету Хорена Байрамяна и Степана Мельникова.

Благодаря победе «Оренбург» вышел на первое место в группе C с 8 очками, «Ростов» идет на четвертой строчке с 6 очками, уступая «Ахмату» по дополнительным показателям. Второе место занимает «Динамо» с 7 очками. «Динамо» и «Ахмат» проведут между собой еще один матч 5-го тура сегодня, 23 ноября, в 16.00 (мск).

В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).

Кубок России. Группа C
23 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:2
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2.30

ТБ 2.5

25%

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Ф2(+1.5)

20%

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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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