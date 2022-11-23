«Оренбург» — «Ростов»: Байрамян отыграл один мяч

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отыграл один мяч в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» — 1:3.

На 55-й минуте футболист получил мяч в чужой штрафной, обыграл защитника оренбуржцев на ложном замахе и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

Байрамян забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в нынешнем розыгрыше Кубка России.