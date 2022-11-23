23 ноября, 15:19
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отыграл один мяч в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» — 1:3.
На 55-й минуте футболист получил мяч в чужой штрафной, обыграл защитника оренбуржцев на ложном замахе и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.
Байрамян забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в нынешнем розыгрыше Кубка России.
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Основные источники исследования