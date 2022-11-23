«Оренбург» — «Ростов»: Флорентин довел счет до разгромного

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин увеличил преимущество своей команды в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» — 3:0.

На 37-й минуте аргентинец забил, получив мяч в центре штрафной ростовчан после прострела от Александра Эктова.

Флорентин забил третий гол за «Оренбург» и первый для себя в Кубке России. Игра против «Ростова» стала для 23-летнего футболиста 14-й за оренбуржцев.