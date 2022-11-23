«Оренбург» — «Ростов»: Мельников забил через 13 минут после выхода на поле

Полузащитник «Ростова» Степан Мельников сократил отставание своей команды в матче 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга» — 2:4.

На 81-й минуте 20-летний россиянин забил в пустые ворота после прострела в штрафную оренбуржцев с левого фланга. Футболист появился на поле на 68-й минуте, он заменил Хорена Байрамяна, который стал автором первого мяча ростовчан.

Мельников забил второй гол в сезоне-2022/23 и первый для себя в данном розыгрыше Кубка России. Матч с «Оренбургом» стал для него 14-м в сезоне за «Ростов».