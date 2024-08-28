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Сегодня, 16:56

«Ростов» благодаря голу Голенкова победил «Оренбург» в Кубке России

Алина Савинова
Игроки «Ростова» и «Оренбурга» в матче Кубка России (1:0).
Фото ФК «Оренбург»
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«Ростов» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Егор Голенков, который на 83-й минуте получил передачу от Андрея Ланговича и нанес точный удар по воротам соперника.

«Ростов» набрал 6 очков за три тура и располагается на второй строчке в таблице группы В. У «Оренбурга» ни одного балла и последняя позиция.

Другой матч группы между «Локомотивом» (6 очков) и «Химками» (3) пройдет также в среду, 28 августа. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Ростов
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
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