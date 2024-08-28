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Сегодня, 13:45

«Оренбург» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в Кубкк России 28 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
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«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Ростов» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Ростов
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