23 ноября, 15:29
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил с пенальти в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» — 4:1.
На 66-й минуте форвард реализовал 11-метровый, назначенный за то, что полузащитник ростовчан Хорен Байрамян сыграл рукой в своей штрафной.
Для Сычевого этот гол стал 17-м за «Оренбург» в сезоне-2022/23. Он проводит 18-ю игру за команду в нынешнем сезоне.
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Основные источники исследования