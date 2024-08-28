«Оренбург» сыграет с «Ростовом» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало матча — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Оренбург» проиграл в обоих матчах группового этапа Кубка России: «Химкам» (0:1) и «Локомотиву» (2:3). «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1 и победил «Химки» (3:1).

17 августа команды встречались в чемпионате России. Тогда победу со счетом 3:2 одержали ростовчане. В РПЛ «Оренбург» набрал 5 очков в шести турах, а «Ростов» — 8.

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