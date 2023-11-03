Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:41

Орещук: «Динамо» — веселая команда. Не понимаю, что от них ждать в Кубке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результаты жеребьевки Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Соперником бело-голубых в 1/4 финала будет «Зенит».

«От первого матча будет зависеть все. «Динамо» — веселая команда. Не понимаю, что от них ждать. Команда может выдать фееричный матч, а могут, как вчера, собрать 28 штанг. В игре с «Пари НН» повезло. «Динамо» рассчитывает на удачу. Игра есть, впереди команда смотрится нормально. Последние матчи говорили об обратном — сзади все хорошо, а в нападении что-то пропало. После вчерашней игры получается, мне показалось. Если бы в Кубке был один матч с «Зенитом», тогда шансы 50 на 50, а так все зависит от домашней встречи. Одна игра состоится в этом году, ответная — в следующем. Что будет в 2024 году, никто не знает. В этом году «Динамо» может зацепиться и дать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-veselaya-komanda-vse-budet-zaviset-ot-pervogo-matcha-s-zenitom/
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: жеребьевка и плей-офф пути РПЛ и регионов
Гладилин считает, что «Спартаку» повезло с жеребьевкой Кубка России
Зинин: «Родина» хотела попасть на клубы с громким именем, но и с «Уралом» тоже интересно сыграть»
Тюкавин заявил, что играть против 2DROTS неудобней, чем против «Урала» и «Пари НН»
«Краснодар» потроллил «Динамо» после жеребьевки Кубка России
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам кубкового матча с «Уралом»
В «Оренбурге» назвали событием для города матч Кубка России со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин заявил, что играть против 2DROTS неудобней, чем против «Урала» и «Пари НН»

Зинин: «Родина» хотела попасть на клубы с громким именем, но и с «Уралом» тоже интересно сыграть»