Орлов о быстром голе Нгамале: «Караваев и Чистяков несут ответственность. Разгильдяйство!»

Комментатор Геннадий Орлов не понимает, как «Зенит» мог пропустить гол на первой минуте от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, 4:5 — пенальти).

28-летний камерунец забил гол в ворота сине-бело-голубых на первой минуте встречи в Санкт-Петербурге. Форварда признали лучшим игроком матча.

«Зенит» очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство!" — сказал Орлов «СЭ».