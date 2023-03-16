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Кубок России

Сегодня, 15:15

Орлов о быстром голе Нгамале: «Караваев и Чистяков несут ответственность. Разгильдяйство!»

Орлов назвал разгильдяйством игру защитников «Зенита» в моменте с голом Нгамале
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов не понимает, как «Зенит» мог пропустить гол на первой минуте от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, 4:5 — пенальти).

28-летний камерунец забил гол в ворота сине-бело-голубых на первой минуте встречи в Санкт-Петербурге. Форварда признали лучшим игроком матча.

«Зенит» очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство!" — сказал Орлов «СЭ».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо
Зелимхан Бакаев. «Почему так поздно вышел Мостовой? Почему Бакаев пасует только назад? Почему Кузяев отрабатывает повинность?» Орлов задает вопросы «Зениту»
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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