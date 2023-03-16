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Кубок России

Сегодня, 15:00

Орлов о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не знаю, чем руководствовался Кукуляк. Такие у нас судьи...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Евгений Кукуляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о судействе арбитра Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенита» с «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти).

— Понятно, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в ворота «Зенита» за фол на Тюкавине. Ну что поделать... Такие у нас арбитры. Кукуляк просто испугался показать на точку, так как матч проходил в Питере? Это его надо спросить. Не знаю, чем он руководствовался. Его же и ВАР подозвал, но...

На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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