Орлов о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не знаю, чем руководствовался Кукуляк. Такие у нас судьи...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о судействе арбитра Евгения Кукуляка в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенита» с «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти).

— Понятно, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в ворота «Зенита» за фол на Тюкавине. Ну что поделать... Такие у нас арбитры. Кукуляк просто испугался показать на точку, так как матч проходил в Питере? Это его надо спросить. Не знаю, чем он руководствовался. Его же и ВАР подозвал, но...

На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.