Орлов: «Почему против «Динамо» Мостовой вышел только на замену?»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал непонимание, почему хавбек Андрей Мостовой не попал в стартовый состав «Зенита» на матч 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти).

— А какой технический брак был во втором тайме? У меня возникает вопрос по составу. Есть наигранная тройка, за счет которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно! Мне это непонятно.

Мостового надо выпускать либо с первых минут, либо гораздо раньше. Мантуан не играет так, как действует Мостовой! Ну в крайней случае выпустите Андрея справа. Его явно не хватало! Это футболист основного состава!