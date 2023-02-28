Орлов считает, что брошенный в Вендела банан имеет мало отношения к расизму

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на скандальный инцидент во время матча ульяновской «Волги» и петербургского «Зенита» в FONBET Кубке России по футболу.

«Это имеет мало отношения к расизму. Это слава Герострата, который поджег храм, чтобы прославиться. Столько людей выбегает на футбольное поле, чтобы заявить о себе, показать своим друзьям, какой он «герой». И этот человек хотел прославиться этой выходкой. Других причин я не вижу. Так что Венделу не стоит растраиваться. А человека, кинувшего банан, должны отыскать, он должен заплатить штраф», — приводит слова Орлова Sport24.

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.