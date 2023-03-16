Орлов: «Зачем Кузяев бил пенальти? У него отрешенный взгляд»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву не следовало участвовать в серии послематчевых пенальти с «Динамо» (1:1, 4:5 — пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

15 марта 30-летний российский футболист промахнулся с 11-метровой точки.

— А Кузяев? Как только стало известно, что он не продлевает контракт, посмотрите, с каким лицом играет этот футболист? Какая-то повинность у него... И опять хочется задать вопрос тренерам. Кузяев же недавно не забил пенальти. Зачем же он пошел бить четвертым в послематчевой серии? В игре с «Факелом» из хорошей позиции не попал в ворота... Но ясно же, что Далер просто не уверен в себе. Вот от Сутормина исходит уверенность, он не робкого десятка. Когда Кузяев шел исполнять пенальти, он же был удручен, не знал, как бить! Это же все видно, заметно... Какой-то отрешенный взгляд...