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Кубок России

Сегодня, 21:59

Осинькин объяснил отсутствием мотивации поражение от «Зенита» в Кубке России

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в мате 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы были, наверное, не мотивированы в плане очков из-за того, что знали, какое место займем. Но мы настраивали ребят на хорошую борьбу, игру, понимали, что матч на хорошем стадионе, показывают на федеральном канале. Мы старались играть как можно лучше. Могли надеяться на ничью, наверное. Количество моментов, которые создали обе команды, близко к равному. Не хочу заниматься математикой, не додержали матч, концовку смазали. Пропущенный в концовке гол связан и с усталостью, и с концентрацией. Такой гол пропускать нельзя. Не получился у нас Кубок. Мы в этом убедились в концовке», — сказал тренер после игры.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф Пути РПЛ с первого места. У «Крыльев» 3 очка и последнее место.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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