Осинькин рассказал, что Писарский испытывал давление из-за желания забить

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об эмоциях нападающего Владимира Писарского после гола в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

Форвард отличился впервые за полгода. До этого он забивал в марте 2023 года.

«Все как-то позабыли, что он у нас уже забивал три гола в Кубке. Они тоже были важными. За это время появилось большое давление, которое он чувствовал. Он эмоциональный человек, давно хотел забить. Сейчас это получилось. Мы его поддерживаем и тоже желаем ему вернуться в свою форму», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

«Балтика» лидирует в группе C Пути РПЛ с 9 очками в 4 матчах, команда потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. «Крылья Советов» идут на последней, четвертой строчке с 3 очками в 4 играх.

В следующем, 5-м туре групповой стадии «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат» 4 октября.