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Сегодня, 00:16

Осинькин высказался о дебюте женщины-арбитра в матче FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о дебюте женщины-арбитра в матче FONBET Кубка России с «Балтикой» (2:1).

«Я вижу в других чемпионатах такие ситуации, такие судейства. У нас пока первый раз вижу, пока это Кубковая игра. Понимаю, что повезло нам протестировать. Не могу сказать, что прям явно что-то выделялось, отличало от явного мужского судейства. Наверное, чуть быстрее у мужчин реакция в ситуациях. Мне трудно что-то комментировать, я не знаю, как их готовят. Любой арбитр, который судит команду премьер-лиги, он привык к определенной скорости. В матчах ФНЛ даже лучшие и перспективные судья пока не отработают 70 матчей вряд ли имеют шансы подняться. Наверное, я мог вспомнить моменты, где решение надо принять по-другому или быстрее. В целом, игру она не испортила», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».

«Балтика» лидирует в группе C Пути РПЛ с 9 очками в 4 матчах, команда потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка страны. «Крылья Советов» идут на последней, четвертой строчке с 3 очками в 4 играх.

В следующем, 5-м туре групповой стадии «Балтика» сыграет на выезде против «Зенита» 3 октября, а «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат» 4 октября.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_2354.html
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Вера Опейкина
Игорь Осинькин
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