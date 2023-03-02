Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «У нас задача — пройти дальше, а не удивлять»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Они в хорошей форме. Показывают не только индивидуальный уровень, но добавляют в организации игры. Первый матч с «Краснодаром» был очень качественным с их стороны. Мы будем готовиться к игре с ними в чемпионате 12 марта, поэтому придется теперь чуть меньше готовиться к соперникам», — приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Также он согласился с тем, что удивить фаворита будет труднее.

«Да, но у нас задача — пройти дальше, а не удивлять», — добавил тренер.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.