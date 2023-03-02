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Сегодня, 21:22

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «У нас задача — пройти дальше, а не удивлять»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Они в хорошей форме. Показывают не только индивидуальный уровень, но добавляют в организации игры. Первый матч с «Краснодаром» был очень качественным с их стороны. Мы будем готовиться к игре с ними в чемпионате 12 марта, поэтому придется теперь чуть меньше готовиться к соперникам», — приводит Metaratings.ru слова Осинькина.

Также он согласился с тем, что удивить фаворита будет труднее.

«Да, но у нас задача — пройти дальше, а не удивлять», — добавил тренер.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-o-serii-matchei-s-cska-udivit-sopernika-budet-trudno-no-u-nas-zadacha-proiti-dalshe-a-ne-udivlyat-232181/
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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