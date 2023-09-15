Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:30

Осипов не сомневается, что 2DROTS могут дойти в Кубке до команд РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов оценил шансы 2DROTS в следующей стадии FONBET Кубка России, в котором команда встретится с «Химками», и порассуждал, смогут ли «дроты» дойти до клубов РПЛ.

«Медиафутбольное комьюнити отличается от профессионального единением. Сейчас все наше движение болеет за 2DROTS. «Дротам» попались «Химки», но попалась бы им другая команда из лидирующей группы первой лиги, то мы бы все равно не сомневались, что у 2DROTS есть шансы. Более того, считаю, что тренерской компетентности Кузнецова достаточно, чтобы с футболистами, которые сейчас есть в его составе, предложить очень хорошую конкуренцию. Я бы давал вероятность прохода «дротов» в следующую стадию Кубка не меньше чем 50 на 50. Не сомневаюсь, что 2DROTS могут дойти до команд РПЛ. Считаю, что сейчас у них самый сложный период в Кубке, с командами, которыми они встретятся по пути к клубам РПЛ. Потому что если ребята обыграют «Химки», то у них будет такой эмоциональный запал, что до РПЛ просто останется физически доехать», — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

4 сентября 2DROTS одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/osipov-ne-somnevayus-chto-2drots-mozhet-doiti-v-kubke-do-komand-rpl-284679/
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
0
Читайте также
«Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

2DROTS в четвертом раунде Кубка России сыграет с «Химками», «Уфа» встретится с «Торпедо»