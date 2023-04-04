Парфенов заявил, что «Урал» заслужил путевку в финал Пути РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Дмитрий Парфенов оценил игру «Урала» в матче против «Спартака» (2:1) в FONBET Кубке России.

«Получился боевой кубковый матч. У «Урала» была прекрасная поддержка болельщиков. Как оценю игру «Урала»? В команде достаточно опытных, квалифицированных футболистов. Они выполнили ту работу, которую от них требовал тренер. Мне этот формат кубка не нравится. Думаю, Абаскаль еще не понял, что «Спартак» остался в турнире. Есть формат кубка, состоящий из двух матчей. Команда либо проходит, либо нет. Ты можешь проигрывать и проигрывать, но в итоге дойдешь до финала. Сейчас это коммерческий турнир. Раз «Урал» прошел в финал Пути РПЛ, значит заслужил. Хочется поздравить команду», — приводит слова Парфенова «РБ Спорт».

В полуфинале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем одной из пар «Динамо» — «Акрон»/«Краснодар» — «Ростов». Красно-белые являются действующим обладателем трофея Кубка России.