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Судейство

Сегодня, 21:30

«Пари НН» — «Ахмат»: Буланов правильно удалил Гоцука. Теперь судью отстранят от работы?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 57-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ахмат» (1:2) судья Евгений Буланов занял очень хорошую позицию и принял абсолютно верное решение, наказав Кирилла Гоцука пенальти и красной карточкой за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

В том моменте капитан нижегородцев откровенно толкнул в спину Мохамеда Амина Талала. Видеоассистенты Сергей Цыганок и Кирилл Левников правильно не вмешались в действия арбитра.

Любопытно, что в схожем эпизоде матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) судья Ян Бобровский не зафиксировал фол Гоцука, который толкнул Эгаша Касинтуру двумя руками и выбросил его из штрафной площади за пределы поля. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, реагируя на обращение махачкалинцев, признала правоту арбитра. И он спустя непродолжительную паузу снова стал судить. А вот Рафаэль Шафеев, выполнявший в ходе той игры обязанности ВАР, до сих пор остается без назначений.

Выходит, что Буланов сегодня поступил вопреки мнению ЭСК. И был совершенно прав.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
19 сент, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Ахмат
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород

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