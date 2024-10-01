ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке России, нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф

ЦСКА на выезде обыграл «Пари НН» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 49-й минуте открыл хавбек армейцев Кристиян Бистрович. На 61-й минуте преимущество ЦСКА удвоил Кирилл Глебов.

На 85-й минуте за красно-синих дебютировал боснийский новичок Миралем Пьянич. Он заменил Бистровича, ставшего автором победного гола.

ЦСКА (11 очков) вышел на первое место в группе C. «Пари НН» (1) замыкает квартет. Нижегородцы лишились шансов на выход из группы в плей-офф турнира.