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Сегодня, 22:39

ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке России, нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН» — ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл «Пари НН» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет на 49-й минуте открыл хавбек армейцев Кристиян Бистрович. На 61-й минуте преимущество ЦСКА удвоил Кирилл Глебов.

На 85-й минуте за красно-синих дебютировал боснийский новичок Миралем Пьянич. Он заменил Бистровича, ставшего автором победного гола.

ЦСКА (11 очков) вышел на первое место в группе C. «Пари НН» (1) замыкает квартет. Нижегородцы лишились шансов на выход из группы в плей-офф турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
01 окт, 20:45. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)

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