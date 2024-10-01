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Сегодня, 19:30

«Пари НН» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Пари НН» встретится с ЦСКА на групповом этапе Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Пари Нижний Новгород» примет ЦСКА в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
01 окт, 20:45. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

ЦСКА занимает второе место в группе C с 8 очками (у «Краснодара» — 9), «Пари НН» — четвертое с 1 очком (у «Ахмата» — 6).

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)

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