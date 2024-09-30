«Пари Нижний Новгород» примет ЦСКА в матче группового турнира FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт медиахолдинга matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки, в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.

Первая встреча команд в Кубке завершилась победой ЦСКА (1:1, пенальти — 4:2). Армейцы также обыграли нижегородцев в РПЛ (3:0).