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Сегодня, 20:33

«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в матче FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо».
Фото ФК «Пари НН»
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«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в домашнем матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3 .

Счет в матче открыл хавбек нижегородцев Эдгар Севикян, который отметился на 7-й минуте матча.

Через 2 минуты форвард «Динамо» Ярослав Гладышев забил ответный мяч.

В серии пенальти более точными оказались футболисты «Пари НН». Два удара с 11-метровой отметки отразил голкипер нижегородцев Виталий Ботнарь, который провел свой дебютный матч за команду из Нижнего.

В следующем туре группового этапа Кубка России нижегородцы на выезде сыграют со «Спартаком», матч состоится 8 августа, начало встречи — 20.45 мск.

«Динамо» дома встретится с «Краснодаром» в следующем матче Кубка страны, игра пройдет 9 августа, начало также в 20.45 по московскому времени.

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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