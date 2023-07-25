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Сегодня, 17:39

«Пари НН» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин в запасе, Купцов в стартовом составе

Виталий Косик
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны составы «Пари НН» и «Динамо» на первый тур группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН»: Бонтарь, Александров, Живоглядов, Каккоев, Калинский, Майга, Михайлов, Севикян, Стаматов, Тихий, Трошечкин.

Запасные: Кукушкин, Нигматуллин, Гоцук, Жигулев, Корнюшин, Масоэро, Стоцкий, Шнапцев, Сулейманов, Толстопятов, Юлдошев.

«Динамо»: Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Марчиаль, Бессмертный, Ласкальт, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев, Лесовой, Грулев.

Запасные: Расулов, Зазвонкин, Карапузов, Захарян, Лепский, Тюкавин, Макаров.

Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
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