«Пари НН» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин в запасе, Купцов в стартовом составе

Стали известны составы «Пари НН» и «Динамо» на первый тур группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России. «Пари НН»: Бонтарь, Александров, Живоглядов, Каккоев, Калинский, Майга, Михайлов, Севикян, Стаматов, Тихий, Трошечкин. Запасные: Кукушкин, Нигматуллин, Гоцук, Жигулев, Корнюшин, Масоэро, Стоцкий, Шнапцев, Сулейманов, Толстопятов, Юлдошев. «Динамо»: Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Марчиаль, Бессмертный, Ласкальт, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев, Лесовой, Грулев. Запасные: Расулов, Зазвонкин, Карапузов, Захарян, Лепский, Тюкавин, Макаров. Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.