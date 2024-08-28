«Пари НН» — «Краснодар»: в ворота гостей ошибочно не назначен пенальти. «Зенит» за такое наказали

На 90+1-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» (0:1) ошибся судья Артур Федоров, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде краснодарец Георгий Арутюнян в своей штрафной площади сделал движение правой рукой к мячу и сыграл ей в мяч. Рефери не остановил встречу, а его видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина в действия Федорова не вмешались.

Подобный эпизод произошел в мае этого года на 90+8-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (1:1). Тогда судья Алексей Сухой не увидел, что защитник гостей Нуралы Алип сыграл в мяч правой рукой, и ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу воронежцев.

После вмешательства видеоассистентов Алексея Амелина и Евгения Буланова и просмотра видеоповторов на мониторе рефери на 90+10-й минуте правильно изменил свое решение и наказал Алипа пенальти.