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Сегодня, 19:30

«Пари НН» — «Краснодар»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в Кубке России 29 августа 2023
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Пари НН» примет «Краснодар» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу 29 августа, во вторник. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Нижний Новгород», начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари НН» — «Краснодар». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 19:25.

«Пари НН» после двух туров группового этапа Кубка России занимает третье место. Команда Сергея Юрана набрала два балла. «Краснодар» с нуля очками располагается на последней строчке.

«Пари НН» в предыдущем туре группового этапа Кубка России на выезде проиграл «Спартаку» со счетом 4:5. «Краснодар» в Москве уступил «Динамо» со счетом 3:4.

Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Краснодар

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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