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Сегодня, 20:55

«Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии «СЭ» сообщил о намерении обратиться в ЭСК РФС по итогам матча против «Спартака» в Кубке России.

«Мы бы не хотели обсуждать судейство, но своих игроков мы будем защищать. К сожалению, судья позволял игрокам «Спартака» слишком многое. Если футболиста бьют в челюсть, то, по нашему мнению, должно быть наказание. Однако судья проигнорировал явный удар. Мы намерены обратиться в ЭСК с целью получить объяснение по этому и другим спорным эпизодам», — сказал Кондратов «СЭ».

После игры главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство против «Спартака» (0:3).

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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