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Судейство

Сегодня, 12:30

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото ФК «Пари НН»
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча 4-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

Нижегородцы попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти и неудалением защитника красно-белых Никиты Чернова на 17-й минуте встречи, неназначенный на 31-й минуте пенальти за столкновение Наиля Умярова и Зе Турбо в штрафной москвичей, отмененный гол в ворота «Спартака» на 48-й минуте, момент с неназначенным пенальти за фол на Зе Турбо на 59-й минуте встречи, а также эпизод с голом Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» на 91-й минуте.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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