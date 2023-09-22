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Судейство

Сегодня, 14:57

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча со «Спартаком»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
«Пари НН» — «Спартак».
Фото ФК «Пари НН»
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил «СЭ», что клуб отправил обращение в ЭСК РФС по итогам матча FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Мы отправили запрос в РФС по нескольким эпизодам матча со «Спартаком». Конечно, попросили рассмотреть эпизод с ударом Александрова на 10-й минуте, отмененный гол в ворота «Спартака», и момент с неназначенным пенальти на Зе Турбо во второй половине встречи», — сказал Кондратов «СЭ».

После матча главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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