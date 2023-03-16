«Пари НН» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

16 марта в Нижнем Новгороде «Пари НН» примет «Ростов» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Ростов». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 17.45 (мск).

Ранее «Ростов» вылетел из Пути РПЛ Кубка страны, уступив по сумме двух встреч «Уралу» (общий счет — 2:3). «Нижний Новгород» в первом этапе 1/4 финала Пути регионов победил «Звезду» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0.

В воскресенье, 12 марта «Ростов» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.

Жеребьевка полуфинала Пути регионов состоится 17 марта. Помимо победителя матча «Пари НН» — «Ростов», в ней примут участие «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».