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Сегодня, 16:30

«Пари НН» — «Ростов»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
«Пари НН» — «Ростов».
Фото ФК «Ростов»
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16 марта в Нижнем Новгороде «Пари НН» примет «Ростов» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Ростов». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 17.45 (мск).

Ранее «Ростов» вылетел из Пути РПЛ Кубка страны, уступив по сумме двух встреч «Уралу» (общий счет — 2:3). «Нижний Новгород» в первом этапе 1/4 финала Пути регионов победил «Звезду» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0.

В воскресенье, 12 марта «Ростов» обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.

Жеребьевка полуфинала Пути регионов состоится 17 марта. Помимо победителя матча «Пари НН» — «Ростов», в ней примут участие «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
16 мар, 18:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ростов

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Кубок России
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ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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