Сегодня, 17:00
«Пари НН» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Кротов, Берковский, Михайлов, Гоцук, Шарипов, Корнюшин, Глушаков, Янсане.
Запасные: Анисимов, Гойло, Масоэро, Севикян, Майга, Яковлев, Калинский, Шильцов, Сулейманов, Рыбчинский.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Чернов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Селява, Мельников, Комличенко.
Запасные: Цулая, Полоз, Байрамян, Бочаров, Сильянов, Уткин, Шанталий, Комаров, Голенков, Лангович, Щетинин, Мелехин.
Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.