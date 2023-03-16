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Сегодня, 17:00

«Пари НН» — «Ростов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Мария Гусева
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«Пари НН» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Юлдошев, Кротов, Берковский, Михайлов, Гоцук, Шарипов, Корнюшин, Глушаков, Янсане.

Запасные: Анисимов, Гойло, Масоэро, Севикян, Майга, Яковлев, Калинский, Шильцов, Сулейманов, Рыбчинский.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Чернов, Осипенко, Миронов, Глебов, Тугарев, Селява, Мельников, Комличенко.

Запасные: Цулая, Полоз, Байрамян, Бочаров, Сильянов, Уткин, Шанталий, Комаров, Голенков, Лангович, Щетинин, Мелехин.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
16 мар, 18:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ростов

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ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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