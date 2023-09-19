«Спартак» разгромил «Пари НН», красно-белые победили в 4-м матче FONBET Кубка России

Сегодня, 19:16
«Спартак» на выезде победил «Пари НН» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 3:0.
В составе красно-белых на 27-й минуте забил Леон Классен, на 90+2-й — Кристофер Мартинс после передачи Квинси Промеса. Спустя 4 минуты Промес забил третий гол.
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля победила в 4-м кубковом матче и лидирует в группе D с 12 очками. «Пари НН» с 2 очками — на последнем месте.
Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России.
4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо». «Пари НН» 4-го числа проведет выездной матч с «Краснодаром».